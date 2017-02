Brazilian Experience - Saturday February 11 2017

Song/Artist/Album

Coração De Brasil/Antonio Adolfo/ Antonio Adolfo

Prelude(Modinha)/Brazilian Guitar Quartet/Essência do Brasil

Aquarela do Brasil/Clarice Assad

& Friends/Live At Deerhead Inn

Valsa Choro/Carlos Barbosa-Lima/The Chantecler Sessions Vol. 2

Myosotis/Rogerio Souza/Brasil-Choro

Valsa Nova/Ricardo Silveira & John Leftwich/Cosmos

Imagina/Jacques & Paula Morelenbaum, Ryuichi Sakamoto/Casa

Outono no Rio/Ed Motta/As Segundas Intenções

Inútil Paisagem/Milton Nascimento & Jobim Trio

Misturando/Antonio Adolfo/Finas Misturas

Na Baixa do Sapateiro/Caetano Veloso

Dunas/Ivete Sangalo & Rosa Passos/Duetos

Caminhão da Alegria/Margareth Menezes

Pereira, Amor de Abigail/Jorge Aragão

Coisinha do Pai/Lu Carvalho/O Samba que Eu Sei

Viramundo/Gilberto Gil/Canvas do Brasil

Panis et Circensis/Os Mutantes/Canvas do Brasil

Baião Brasil/Hamilton de Holanda/Viva Brasil!

Inveja/Paulo Vanzolini/Acerto de Contas

Sabiá/Antonio Adolfo & Carol Saboya/Lá e Cá Here & There

Desleixada/Vitor Gonçalves Quartet/Vitor Gonçalves

Quartet