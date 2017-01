Robert Fayrfax: Ave Dei Filia - The Cardinall's Musick

John Taverner: Dum transisset Sabbatum - The Tallis Scholars

William Cornysh: Woefully arrayed - Stile Antico

John Sheppard: The Lord's Prayer - Choir of Christ Church Cathedral

John Sheppard: In manus tuas, Domine - The Sixteen

Sampson: Psallite felices - Alamire

plus: "In Nomine" for viols by Taverner, Tallis and Tye