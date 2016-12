KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR DECEMBER 25, 2016

THE KANIKAPILA SUNDAY CHRISTMAS SPECIAL IS TODAY…MELE KALIKIMAKA!

TITLE---ARTIST---ALBUM---LABEL

HOUR ONE

We Three Kings---The Brothers Cazimero---Cazimero Christmas Favorites---Mountain Apple Company

Christmas Day in Hawai`i Nei---The Makaha Sons---Christmas Day in Hawai`i Nei---Christmas Day in Hawai`i Nei---Poki Records

Hamau E Na Kanaka---Amy Hanaiali`i---A Hawaiian Christmas---Tiki Man Records

Home for the Holidays---Kuana Torres Kahele---Hilo for the Holidays---Kuana Torres Kahele

A Kanaka Christmas---Sean Na`auao---A Kanaka Christmas---Poi Pounder Records

Po La`i E---Joanie Komatsu---Ki ho`alu Christmas—Dancing Cat Records

Carol of the Bells---Kalei Gamiao---An `Ukulele Christmas---Neos Productions

Numbah One Day of Christmas---Ed Kenney and the Honolulu Boy Choir---Hawai`i’s Favorite Christmas Songs---Hula Records

It’s That Time of Year---Teresa Bright---A Christmas Season’s Delight---Pumehana Records

Nu `Oli---Keali`i Reichel---Maluhia---Punahele Productions.

White Christmas---Raiatea Helm---A Kanikapila Sunday Exclusive Courtesy Raiatea Helm

Kana Kaloka/Here Comes Santa Claus---Na Leo---Christmas Gift---NLP Music

Kilauea Christmas Day---Kupaoa---A Gift of the Heart---Hulu Kupuna Productions

Santa’s Hula---Hilo Hattie---Hawai`i’s Favorite Christmas Songs---Hula Records

Do You Hear What I Hear?---Makana---Aloha Christmas---For Life Music Entertainment

HOUR TWO

Ho`onani I Ka Hale---Eddie Kamae and The Sons of Hawaii---Christmas Time---Hawai`i Sons

Mele Kalikimaka---Amy Hanaiali`i---A Hawaiian Christmas---Tiki Man Records

Merry Christmas to You---Henry Kapono---Merry Christmas To You---Kapono & Mundy Productions

Hilo For The Holidays---Kuana Torres Kahele---Hilo For The Holidays---Kuana Torres Kahele

Winter Wonderland---Ka`au Crater Boys---Mele Kalikimaka – An Island Style Christmas---Neos Productions

My Favorite Things---St. Andrew’s Priory Elementary Choir---Our `Ohana’s First Christmas---`Ohana Records

Jesu, Joy of Men’s Desiring---Gordon Mark---The Art of Solo `Ukulele---Tradex

Mele Kalikimaka Ei Nei---The Brothers Cazimero---Cazimero Christmas Favorites---Mountain Apple Company

Away in a Manger---Willie K and Willie Nelson---Willie Kalikimaka---Mountain Apple Company

Kanaka Christmas---Kent Bowman---Mele Kalikimaka: A Hawaiian Christmas Party---Hula Records

Christmas Island---Kanilau---Mele Kalikimaka From Kanilau---Nani Lawai Records

My Hawaiian Christmas---Rev. Dennis Kamakahi---Hawaiian Slack Key Christmas---Dancing Cat Records

Christmas Lu`au---Jerome Koko---A Kanikapila Sunday Exclusive Courtesy Jerome Koko

The Song of Christmas---Mailani---My Island Christmas---HA Enterprises

I’m Coming Home for Christmas---Robi Kahakalau and Jeff Rasmussen---Hawai`i’s Favorite Christmas Songs---Hula Records

Silver Bells---Led Kaapana---Hawaiian Slack Key Christmas---Dancing Cat Records

HOUR THREE

Taro Patch Christmas---Lei`ohu Ryder---Halelu: Songs of Christmas from Hawai`i---Ululoa Productions

Mele Kalikimaka Ia `Oe---Sean Na`auao---A Kanaka Christmas---Poi Pounder Records

What Child Is This? Ke Keiki Ali`i---Kawika Kahiapo---Mele Kalikimaka – An Island Style Christmas---Neos Productions

A Christmas Wish---Na Leo---Christmas Gift---NLP Music

Little Drummer Boy/Iesu Ka Ho`ola---Kawaiolaonapukanileo---Our `Ohana’s First Christmas---`Ohana Records

Island Christmas---Teresa Bright---A Bright Christmas---Teresa Bright Productions

Have Yourself A Merry Little Christmas---Jim “Kimo” West---Ki Ho`alu Christmastime---Westernmost Records

Pomaika`i Wale Ko Ke Ao---Amy Hanaiali`i---A Hawaiian Christmas---Tiki Man Records

I Love Christmas---Eddie Kamae and The Sons of Hawaii---Christmas Time---Hawai`i Sons

The Merriest Hawaiian Christmas---The Brothers Cazimero---Caz Christmas---Mountain Apple Company

Here Comes Santa in a Red Canoe---Kuana Torres Kahele---Hilo for the Holidays---Kuana Torres Kahele

Ka Po La`ela`e---Napua---Lei Kulaia---Pihana Productions

Silent Night---Robi Kahakalau---An Island Christmas with Sistah Robi---Neos Productions

O Holy Night---Willie K---Willie Kalikimaka---Mountain Apple Company