KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR FEBRUARY 12, 2017

TITLE---ARTIST---ALBUM---LABEL

HOUR ONE

Hawai`i No E Ka `Oi---Na Palapalai---Makani `Olu`olu---Koops2 Entertainment

Na Wai Kaulana---Natalie Ai Kamauu---La La La La---Keko Records

Take Me Home---`Ale`a---Take Me Home---Poki Records

Noho Paipai---Kalani Pe`a---E Walea---Kalani Pe`a Music

Ka Pua Mohala---Kupaoa---English Rose---Hulu Kupuna Productions

Pupu A`o Ewa---Keali`i Reichel---Ke`alaokamaile---Punahele Productions

Kawika---Jeff Peterson---Wahi Pana, Songs of Place---Peterson Productions

Kaulana `O Waimanalo---Robi Kahakalau---Robi Calling---Neos Productions

Islands---Malani Bilyeu---Reflections of My Life---Sunfire Records

The Good Old Ho`omalimali E---Raiatea Helm---He Leo Huali---Raiatea Helm Records

Ka Meheu O Ke Ahi Lapalapa---Darren Benitez---Dear Mama---Fat Katz Productions

Papalina Lahilahi---Darlene Ahuna---All the Best of Darlene Ahuna Vol. I---Hula Records

Mahalo Ia `Oe, E Maui---Hoku Zuttermeister---Ku`u Pua Sakura---Kaleiola Records

Hawaiian Eyes---Mailani---`Aina---Mountain Apple Company

Uke into My Eyes---John Keawe---Loli`ana---Homestead Productions

HOUR TWO

Ku`u Home Alokele---Napua Greig---Pihana---Pihana Productions

Ho`ole`ale`a---Nathan Aweau---`Aina Hanau---Bass Plus Music Arts

Fields of Gold---Amy Hanaiali`i---Amy Hanaiali`i and Slack Key Masters of Hawai`i---Peterson Productions

Ka`ina---Komakakino---E Nipo Mai---The Lahui Project

Mauna Lahilahi---The Brothers Cazimero---Proud to Be---Mountain Apple Company

Lei Mokihana---Teresa Bright---Painted Tradition---Pumehana Productions

Mahia---Ken Emerson & Jim Kimo West---Slackers in Paradise---Westernmost Records

Nani---Maunalua---He Inoa---Lokahi Records

Waikiki---Na Leo---Anthology I 1984-1996---NLP Music

`Iliahi `Alo`e---Kuana Torres Kahele---(Single from Upcoming Album ‘Lanika`ula)---Kuana Torres Kahele

Kaimana Hila---The Makaha Sons---The Makaha Sons Sing Golden Hawaiian Melodies---Poki Records

Ho`okipa Paka---Dennis Pavao---Na Mele Henoheno---Poki Records

Ha`ena---Kupaoa---Ho`okele---Hulu Kupuna Productions

Motoka---Brittni Paiva---Kamaka `Ukulele presents Keep Strumming!---Kamaka Hawai`i

HOUR THREE

Hanohano No Kalihi---Kawai Cockett---Still Strumming!---Hula Records

Ka`ano`i Hula---Raiatea Helm---Far Away Heaven---Raiatea Helm Records

Shores of Hale`iwa---Hoku Zuttermeister---`Aina Kupuna---Kaleiola Records

Awalau Hula---Chad Takatsugi---Ahuwale---Koops2 Entertainment

Kalena Kai---Ku`uipo Kumukahi---E Ku`u Lei E Ku`u Ipo---Ululani Records

Na Makani `Eha---Rev. Dennis Kamakahi---The Greatest Hits Vol. 1---Dennis Kamakahi Productions

Honolulu City Lights---Jeff Peterson---Wahi Pana, Songs of Place---Peterson Productions

Ka Wai Nahenahe---Natalie Ai Kamauu---`I---Keko Records

The Beauty of Mauna Kea---Keola Beamer---Kolonahe---Dancing Cat Records

Hula O Makee---Amy Hanaiali`i---Remembering Napua---Ua Records

Ku`u Hoaloha---Weldon Kekauoha---Ka Lehua `Ula---`Ohelo Records

Honolulu, I’m Coming Back Again---The Sunday Manoa---The Panini Collection---Panini Records

Matsonia---Keauhou---Keauhou---Keauhou