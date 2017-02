KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR FEBRUARY 5, 2017

TITLE---ARTIST---ALBUM---LABEL

HOUR ONE

Ka Pua Mohala---Kupaoa---English Rose---Hulu Kupuna Productions

Ka Maui---Weldon Kekauoha---Pilialoha---`Ohelo Records

My Dear Darling---Kapena---Hawaiian Legacy---KDE Records

Ku`u Lei Mokihana---Kuana Torres Kahele---Manookalanipo Kaua`i: Music for the Hawaiian Islands Vol. 4---Kuana Torres Kahele

I Ka `Aina Kaulana---Amy Hanaiali`i---Hawaiian Tradition---Mountain Apple Company

He `Ai No Kalani---Rev. Dennis Kamakahi---`Ohana---Dancing Cat Records

Monorail Slack Key---Patrick Landeza---Nahe`olu---Addison Street Records

Maunaloa---Lito Arkangel---Me Ke Aloha---Palm Records

In A Little Hula Heaven---Teresa Bright---A Gallery---Pumehana Records

Nani---Maunalua---He Inoa---Lokahi Records

Maui Medley---Israel Kamakawiwo`ole---E Ala E---Big Boy Record Company

He Aloha No O Honolulu---Darlene Ahuna---That’s the Hawaiian in me---Hula Records

Pretty Red Hibiscus---Sean Na`auao---Lehua Beauty---Mountain Apple Company

Sweet Ka Makani, Ke Kaiaulu---The Lim Family---Na Mele No Na Hanauna---Kohala Record Co.

He Aloha No `O Wai`anae---Bryan Tolentino & Herb Ohta, Jr.---`Ukulele Friends---Neos Productions

HOUR TWO

`Ahulili---Raiatea Helm---Hawaiian Blossom---Raiatea Helm Records

Koa`e---Aaron J. Sala---Napo`ona Mahina---Hula Records

Diamond Head Daydream---Na Leo---Coming Home---NLP Music

`Anapau---Jerome Koko & Daniel Ho---Makaha Sons Memoirs---Daniel Ho Creations

Nani Ko`olau---Robi Kahakalau---Keiki O Ka `Aina---Kanai`a Records

Ka Nohona Pili Kai---Keali`i Reichel---Ke`alaokamaile---Punahele Productions

Sandy Beach---Jeff Peterson---O`ahu---Peterson Productions

Eia Ke Aloha---Kainani Kahaunaele---`Ohai `Ula---Koops2 Entertainment

Back to Honopo---Barefoot Natives---Barefoot Natives---Barefoot Natives

Waimea I Ka La`i---Natalie Ai Kamauu---La La La La---Keko Records

Kahokulani---Kaiholu---Swaying Sea---HA.KA. Entertainment

Aloha O`ahu---Darren Benitez---Mother of the Sea—Fat Katz Productions

Pu`uanahulu---Kupaoa---Haliu Volume 3---Kupaoa

Oni Ana Ka Mana`o---Kawaikapuokalani Hewett---Hali`a I Ka Poli---Daniel Ho Creations

Norwegian Wood---Rio Saito---Island Style `Ukulele 2---Neos Productions

HOUR THREE

Hola E Pae---Ikaika Blackburn---Maliu---Na Hoa Records

Na Makani `Eha---Waipuna---Napili---Poki Records

For You A Lei---`Anelaikalani---E Mau No---Malie Music

Eo---Alii Keanaaina---Music and Me---Lawakua Productions

Kalena Kai---Ku`uipo Kumukahi---E Ku`u Lei E Ku`u Ipo---Ululani Records

Ku`uipo Pua Rose---Na Palapalai---Makani `Olu`olu---Koops2 Entertainment

Song for Kuo---Patrick Landeza---Nahe`olu---Addison Street Records

Home Kapaka---Natalie Ai Kamauu---Eia---Keko Records

Pretty Girl---Mohala Hou---Keola Beamer---`Ohe Records

Kaua`i---Mele`uhane---The Garden---Tiki Time Productions

Ka Moa`e---Sean Na`auao---Ka `Eha Ke Aloha---Poi Pounder Records

Lehuanani---Hui `Ohana---Magic Islands: Rediscovering the Best of Hui `Ohana---Poki Records

He Nani Ku Ki`eki`e---Nathan Aweau---`Aina Hanau---Bass Plus Music Arts

Wai`anae---Jeff Peterson---O`ahu---Peterson Productions