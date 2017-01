KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR JANUARY 1, 2017 – HAPPY NEW YEAR!

THE KANIKAPILA SUNDAY CHRISTMAS SPECIAL IS TODAY…MELE KALIKIMAKA!

HOUR ONE

We Three Kings---The Brothers Cazimero---Cazimero Christmas Favorites---Mountain Apple Company

Christmas Day in Hawai`i Nei---The Makaha Sons---Christmas Day in Hawai`i Nei---Christmas Day in Hawai`i Nei---Poki Records

Hamau E Na Kanaka---Amy Hanaiali`i---A Hawaiian Christmas---Tiki Man Records

Home for the Holidays---Kuana Torres Kahele---Hilo for the Holidays---Kuana Torres Kahele