KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR JANUARY 15, 2017

TITLE---ARTIST---ALBUM---LABEL

HOUR ONE

Hanohano Hawai`i---Sons of Hawai`i---Sons of Hawai`i---Panini Records

Green Rose Hula---Mailani---Manawa---Ha Enterprises

Hawai`i Nei---MAMO feat. Nathan Aweau & Jeff Peterson---Descendants---Peterson Productions

E Ku`u Morning Dew---Eddie Kamae presents The Best of Sons of Hawai`i---Hawai`i Sons

Home Kapaka---Natalie Ai Kamauu---Eia---Keko Records

Maile Ho`okahi---The Brothers Cazimero---Some Call It Aloha…Don’t Tell---Mountain Apple Company