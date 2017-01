KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR JANUARY 22, 2017

TITLE---ARTIST---ALBUM---LABEL

HOUR ONE

Sweet Lei Ka Lehua---Na Palapalai---Ka Pua Hae Hawaii---Koops2 Entertainment

Halawa---Raiatea Helm---Hawaiian Blossom---Raiatea Helm Records

Waipahe`e Falls---Makaha Sons of Ni`ihau---Puana Hou me ke aloha---Poki Records

Mahalo Ia `Oe, E Maui---Hoku Zuttermeister---Ku`u Pua Sakura---Kaleiola Records

Pua`ala---Kainani Kahaunaele---`Ohai `Ula---Koops2 Entertainment

Lei Hali`a---Kealii Reichel---Lei Hali`a---Punahele Productions

He Aloha No `O Honolulu---Jeff Peterson---Wahi Pana, Songs of Place---Peterson Productions

Lei Nani---Natalie Ai Kamauu---La La La La---Keko Records

Maui Under Moonlight---Mark Yamanaka---Lei Maile---Hulu Kupuna Productions

Ka`ina---Komakakino---E Nipo Mai---The Lahui Project

Ho`olehua Hula---Sean Na`auao---Holomua---Poi Pounder Records

Ua Noho Au A Kupa---Aaron J. Sala---Napo`ona Mahina---Hula Records

Ha`ena---Kupaoa---Ho`okele---Hulu Kupuna Productions

Ka Ho`opai I Ka Nalo Eu Eu---Darren Benitez---Broken Hearts---Fat Katz Productions

Kanaka Wai Wai---Paka Smith---Island Style `Ukulele---Neos Productions

HOUR TWO

Ka Uluwehi O Ke Kai---HAPA—Collection---Mountain Apple Company

`E Hihiwai---Na Leo---Coming Home---NLP Music

Wai`anae---Jeff Rasmussen---Another Rainbow---Fat Katz Productions

Awalau Hula---Chad Takatsugi---Ahuwale---Koops2 Entertainment

Wahikuli---Amy Hanaiali`i---Hanaiali`i---Mountain Apple Company

Kaula `Ili/Pu`uohulu---Pilioha---Pilioha---Pilioha Records

Ka`ala---Ian O’Sullivan---Songs of the North Shore---Ian O’Sullivan

Sweet Moani---Mele`uhane---The Garden---Tiki Time Productions

Pretty Red Hibiscus---The Brothers Cazimero---Destination Paradise---Mountain Apple Company

Moanike`ala---Raiatea Helm---He Leo Huali---Raiatea Helm Records

Haleakala Hula---Leokane Pryor & Friends---Home Malanai---Naupaka Productions

Kaua`i Nani La---Robi Kahakalau---Sistah Robi---Kanai`a Records

Matsonia---Keauhou---Keauhou---Keauhou

Na Kuahiwi `Elima---Waipuna---E Mau Ke Aloha---Poki Records

Paniolo Country---Gordon Freitas---Island Style `Ukulele 2---Neos Productions

HOUR THREE

Honomuni---Kamaka Kukona---Hanu `A`ala---HANU

Firemen’s Hula---Natalie Ai Kamauu---`A---Keko Records

Jungle Rain---PALI---In Harmony---PK Hawai`i Records

Noho Paipai---Kalani Pe`a---E Walea---Kalani Pe`a Music

Koni Au I Ka Wai---Ku`uipo Kumukahi and The Hawaiian Music Hall of Fame Serenaders---HMHoF

Holei---Dennis Pavao---All Hawaii Stand Together---Poki Records

Kawika---Jeff Peterson---Wahi Pana, Songs of Place---Peterson Productions

Mele Aloha---Kupaoa---I Know You By Heart---Hulu Kupuna Productions

Hapa Haole Medley---`Ale`a feat. Nina Keali`iwahamana---Kaulupono---Poki Records

`Iliahi `Alo`e---Kuana Torres Kahele---(Single from Upcoming Album ‘Lanika`ula)---Kuana Torres Kahele

Hi`ilawe---Darlene Ahuna---Aloha Pumehana---Daniel Ho Creations

Ku`uipo Onaona---Kawai Cockett---A Traditional Hawaiian---Hula Records

Kane`ohe---Amy Hanaiali`i---Remembering Napua---Ua Records

Lahaina---Corey Fujimoto---Island Style `Ukulele---Neos Productions