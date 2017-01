KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR JANUARY 29, 2017

TITLE---ARTIST---ALBUM---LABEL

HOUR ONE

No Luna---Keali`i Reichel---Kawaiokalena—Punahele Productions

Na Moku `Eha/Ka Lei E---Robi Kahakalau---Robi Calling---Neos Productions

Hawai`i Nei---MAMO: Nathan Aweau & Jeff Peterson---Descendants---Peterson Productions

`Anapau---Jerome Koko & Daniel Ho---Makaha Sons Memoirs---Daniel Ho Creations

Hula O Makee---Lorna Lim---Polinahe---Palm Records

Mauna Lahilahi---The Brothers Cazimero---Proud to Be---Mountain Apple Company

Song for Kuo---Patrick Landeza---Nahe`olu---Addison Street Records

Nani He`eia---Manu Boyd---Mele `Ailana---Hui Waianuhea

Pauoa---Kapala---Imprint---Kapala Music Group

Ku`u Lei Mokihana---Kuana Torres Kahele---Manookalanipo Kaua`i: Music for the Hawaiian Islands Vol. 4---Kuana Torres Kahele

Ka Hula Papa Holoi---Napua Greig---Mohalu---Pihana Productions

Maika`i Ka Makani O Kohala---Keola Beamer---Kolonahe---Dancing Cat Records

Ho`oipo I Ka Malanai---Natalie Ai Kamauu---La La La La---Keko Records

Home Kapaka---Waipuna---Mana`o Pili---Poki Records

Moon Rising---Kawika Kahiapo---Ho`omaluhia---Pono Records

HOUR TWO

Mele Aloha---Kupaoa---I Know You By Heart---Hulu Kupuna Productions

Kawika---Ka`au Crater Boys---The Best of Ka`au Crater Boys---Roy Sakuma Productions

E Ola Pono---Kaukahi---Life In These Islands---OneHawaii Music

Eo---Alii Keanaaina---Music and Me---Lawakua Productions

Mapuna Ka Hala O Kailua---Moe Keale---Aloha is a part of me, a part of you---MDL Records

Sweet Makani---Kainani Kahaunaele---Na`u `Oe---`Aha Punana Leo

Manoa Falls---Jeff Peterson---O`ahu---Peterson Productions

Nani Ka Honua---Mark Yamanaka---Lei Pua Kenikeni---Hulu Kupuna Productions

The One They’d Call Hawai`i---Raiatea Helm---Sea of Love---Raiatea Helm Records

He Nani Ku Ki`eki`e---Nathan Aweau---`Aina Hanau---Bass Plus Music Arts

Kananaka---`Ale`a---Take Me Home---Poki Records

Koke`e---Rev. Dennis Kamakahi---The Greatest Hits Vol. 1---Dennis Kamakahi Productions

Pretty Red Hibiscus---Sean Na`auao---Lehua Beauty---Mountain Apple Company

He Pua Wehiwa---Dennis Pavao---Na Mele Henoheno---Poki Records

‘Ulupalakua---Derick Sebastian---Island Style `Ukulele 2---Neos Productions

HOUR THREE

Ka`ililauokekoa---Kuana Torres Kahele---Kahele---Kuana Torres Kahele

E Maui E---Holunape---Ahea? `Ano!---Roy Sakuma Productions

Fires of Pele---Ernie Cruz, Jr.---Portraits---Pi`inalu Music

Mele `O Kaho`olawe---Maunalua---He Inoa---Lokahi Records

Anahola---Kawai Cockett---A Tradition Hawaiian---Hula Records

Pupu `O Ni`ihau---Darlene Ahuna---Bridge Between Generations---Cord International/Hana Ola Records

Monorail Slack Key---Patrick Landeza---Nahe`olu---Addison Street Records

`Aina Momona---Kawika Kahiapo---Ku`u `Aina Aloha---Pono Records

Silhouette Hula---Teresa Bright---Tropic Rhapsody---Teresa Bright Productions

Pu`uanahulu---Kupaoa---Haliu Volume 3---Kupaoa

Punalu`u---O’Brian Eselu---Aloha E Aloha E Aloha E---Hiki No Records

Royal Hawaiian Hotel---Gabby Pahinui---Gabby---Panini Records

Sweet Moani---Mele`uhane---The Garden---Tiki Time Productions

Sandy Beach---Jeff Peterson---O`ahu---Peterson Productions