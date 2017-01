KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR JANUARY 8, 2017

Kanikapila Sunday Remembers Eddie Kamae

HOUR ONE

Hanohano Hawai`i---Sons of Hawai`i---Sons of Hawai`i---Panini Records

Green Rose Hula---Mailani---Manawa---Ha Enterprises

Hawai`i Nei---MAMO feat. Nathan Aweau & Jeff Peterson---Descendants---Peterson Productions

E Ku`u Morning Dew---Eddie Kamae presents The Best of Sons of Hawai`i---Hawai`i Sons

Home Kapaka---Natalie Ai Kamauu---Eia---Keko Records

Maile Ho`okahi---The Brothers Cazimero---Some Call It Aloha…Don’t Tell---Mountain Apple Company

Easy-Easy---John Keawe---Loli`ana---Homestead Productions

Kahana---Nathan Aweau---`Io---Bass Plus Music Arts

You Somebody---Raiatea Helm---Keola Beamer & Raiatea---Raiatea Helm Records

No Ke Ano Ahiahi---Sons of Hawai`i---Sons of Hawai`i---Panini Records

Ku`u Wainohia---Robi Kahakalau---All I Want---Kanai`a Records

Panini Pua Kea---Israel Kamakawiwo`ole---Facing Future---Big Boy Record Company

`Ulili E---Gabby Pahinui with The Sons of Hawai`i---Hula Records

Telephone Hula---The Makaha Sons---Ke Alaula---Poki Records

Hawaiian Roller Coaster Ride---Brittni Paiva---Island Style `Ukulele 2---Neos Productions

HOUR TWO

Ku`u `Aina Ho`oheno---Na Palapalai---Ke `Ala Beauty---Koops2 Entertainment

Ka Maui---Weldon Kekauoha---Pilialoha---`Ohelo Records

Rhythm of the Ocean---Na Leo---Where I Live, There Are Rainbows---NLP Music

Matsonia---Keauhou---Keauhou---Keauhou

Na Wai `Elima O Ka`u---Ku`uipo Kumukahi---Ho`ulu`ulu `Ekahi---Ululani Records

Hanakeoki---Eddie Kamae presents The Best of Sons of Hawai`i---Hawai`i Sons

Mahia---Ken Emerson & Jim Kimo West---Slackers in Paradise---Westernmost Records

Lei Ko`ele---Waipuna---Napili---Poki Records

I Fell in Love with Honolulu---Sean Na`auao---Na`auao---Mountain Apple Company

Awalau Hula---Chad Takatsugi---Ahuwale---Koops2 Entertainment

I Ka Po Me Ke Ao---Napua Greig---Mohalu---Pihana Productions

He `Ai Na Ka Lani---Eddie Kamae---Sons of Hawai`i---Hawai`i Sons

Uhiwai—Natalie Ai Kamauu---La La La La---Keko Records

Ka Loke---Maunalua---Kuleana---Lokahi Records

HOUR THREE

E Na Kini---Kalani Pe`a---E Walea---Kalani Pe`a Music

Auntie Genoa Medley---The Lim Family---Na Mele Na Na Hanauna---Kohala Record Co.

Legacy---Kapala---Legacy---Kapala Music Group

Moanike`ala---Raiatea Helm---He Leo Huali---Raiatea Helm Records

Makawao Medley---Uluwehi Guerrero---Uluwehi Sings Na Mele Hula Aloha---Kaulupono Music

Ke Ala A Ka Jeep---Eddie Kamae---Sons of Hawai`i---Hawai`i Sons

He Aloha No O Honolulu---Jeff Peterson---O`ahu---Peterson Productions

Ke `Ala O Ka Rose---Kaiholu Swaying Sea---HA.KA Entertainment

In a Little Hula Heaven---Teresa Bright---A Gallery---Pumehana Records

Kipuka---Kuana Torres Kahele---Hawai`i Keawe---Kuana Torres Kahele

Hanohano Ka Lei Pikake---Kealii Reichel---Kawaipunahele---Punahele Productions

Koke`e---Eddie Kamae and the Sons of Hawai`i---Yesterday & Today Vol. 2---Hawai`i Sons

Holoholo Ka`a---Amy Hanaiali`i---Remembering Napua---Ua Records

