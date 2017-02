Brazilian Experience - Saturday February 4 2017

Song/Artist/Album



Anacleto de Medeiros/Jason Vieux & Julien Labro/Infusion

Café com Pão/Till Brönner/Rio

Zingaro/Terry Klinefelter/Zingaro

Empty Glass/Ithamara Koorax/Ithamara Koorax Sings The Luiz Bonfa Songbook

Mulher Rendeira/Bola Sete/Voodoo Village

Tres Pontas/Carol Saboya/Belezas

Vitoriosa/Luiz Avelar/Homenagem a Ivan Lins

Vives de Amor Unrequited/Dani & Debora Gurgel Quarteto/Luz

Como Eu Quero Cantar (I Just Want To Sing)/Sandy Cressman/Entre Amigos

Vai Levando/Maria Bethânia & Chico Buarque/Maria Bethânia

Domingo no Parque/Gilberto Gil/Noites Tropicais

Apesar de Você/Chico Buarque/Noites Tropicais

Imagine/Cesar Camargo Mariano & Prisma/Ponte das Estrelas

Gente Bamba/Carmen Miranda/Hoje

Lucy In The Sky With Diamonds/Kay Lyra/Just a Silly Game

Aquele Frevo Axé/Gal Costa/Acoustic Brazil

Se Vacilar o Jacaré Abraça/Wado e REalismo Fantástico/What's Happening in Pernambuco

Sem Argumento/Daniela Mercury/Virtual Vinyl

Samba é Tudo/Celso Fonseca & Ronaldo Bastos/Slow Motion Bossa Nova

O Sol Nascerá/Cartola/Cartola

SOS Brasil/Cidade Negra/O Eré

Abraçando/Nailor Proveta & Alessandro Penezzi/Velha Amizade