KANIKAPILA SUNDAY PLAYLIST FOR FEBRUARY 19, 2017

TITLE---ARTIST---ALBUM---LABEL

HOUR ONE

E Na Kini---Kalani Pe`a---E Walea---Kalani Pe`a Music

Ka`ililauokekoa---Sean Na`auao---Hot Hits---Mountain Apple Company

I Love Kaua`i---Kelii Kaneali`i—Kaua`i---Mountain Apple Company

Hula O Makee---Amy Hanaiali`i---Remembering Napua---Ua Records

Po La`ila`i---`Ale`a---ORIGINS/Kinohi---Poki Records

Home Kapaka---Eia---Natalie Ai Kamauu---Keko Records

He Aloha No `O Honolulu---Jeff Peterson---Wahi Pana, Songs of Place---Peterson Productions

Kaua I Ka Hua Hua`i---Kupaoa---Haliu Volume Two---Kupaoa.com

Ku`u Home O Kahalu`u---Olomana---Through the Years---Seabird Sound, Inc.

Ku`u Lei Pua Kenikeni---Lehua Kalima & Shawn Pimental---Single---Kalima Music

Wai O Ke Ani Ani---Kapena---Legacy---KDE Records

Ka Lawai`a---The Lim Family---Na Mele No Na Hanauna---Kohala Record Co.

`Iliahi `Alo`e---Kuana Torres Kahele---(Single from Upcoming Album ‘Lanika`ula’)---Kuana Torres Kahele

HOUR TWO

Namolokama Medley---Keauhou---Keauhou---Keauhou

Mele Ho`ala Moku---Keali`i Reichel---Kawaiokalena---Punahele Productions

Honolulu at the Crossroads---The Brothers Cazimero---Some Call It Aloha…Don’t Tell---Mountain Apple Company

The Good Old Ho`omalimali E---Raiatea Helm---He Leo Huali---Raiatea Helm Records

He Aloha No O Halawa---Hi`ikua---Aia I Hi`ialo---Kanemakua Records

Nani Manoa---Ku`uipo Kumukahi---Ho`oulu`ulu `Ekahi---Ululani Records

Ka`au---John Keawe feat. Sonny Lim---Loli`ana---Homestead Productions

Nani He`eia---Manu Boyd---Mele `Ailana---Hui Waianuhea

Song for Someone---Mailani---Manawa---HA Enterprises

He Wehi Aloha---Kalani Pe`a feat. Nani Lim Yap---E Walea---Kalani Pe`a Music

Malama Mau Hawai`i---Waipuna---Mana`o Pili---Poki Records

Mai Lohilohi Mai `Oe---Darlene Ahuna---That’s the Hawaiian in me---Hula Records

Awalau Hula---Chad Takatsugi---Ahuwale---Koops2 Entertainment

`Auhea `Oe/Ka Ua Loku---The Makaha Sons---Kuikawa---Poki Records

`Ulupalakua---Derick Sebastian---Island Style `Ukulele 2---Neos Productions

HOUR THREE

Na Hala O Naue---Barefoot Natives---Slack Key Circus---Barefoot Natives

Kaua I Ka Holo---Na Palapalai---Ha`a---Kuana Torres Kahele

Our Hawai`i---Na Leo---Romantic Waikiki---NLP Music

Ka Ho`okele---Kupaoa---Ho`okele---Hulu Kupuna Productions

Ka Huila Wai---Israel Kamakawiwo`ole---Facing Future---Big Boy Record Company

Puamana---Dennis Pavao---Ka Leo Ki`eki`e---Poki Records

Kawika---Jeff Peterson---Wahi Pana, Songs of Place---Peterson Productions

Lei Pua Kenikeni---Na Hoa---Na Hoa---Na Hoa Records

Beyond the Reef---Teresa Bright---Tropic Rhapsody---Teresa Bright Productions

Ka`ina---Komakakino---E Nipo Mai---The Lahui Project

Kalama`ula---Raiatea Helm---Sweet & Lovely---Raiatea Helm Records

`Ahulili---Gabby Pahinui---Pure Gabby---Hula Records

Mahalo Ia `Oe, E Maui---Hoku Zuttermeister---Ku`u Pua Sakura---Kaleiola Records

Windward Side---Ho`okena---Ho`okena 5---Ho`omau, Inc.

Le`ahi Morning---Herb Ohta, Jr.---My `Ukulele Word---Lele Music Productions